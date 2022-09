Politik Der Surseer Stadtrat Daniel Gloor tritt vorzeitig zurück FDP-Stadtrat Daniel Gloor hat bekanntgegeben, dass er sein Amt Ende März 2023 niederlegen wird. Dies aus persönlichen Gründen.

Der Surseer Stadtrat Daniel Gloor. Bild: PD

Der Surseer FDP-Stadtrat Daniel Gloor wird sein Amt per 31. März 2023 abgeben. Der Unternehmer wurde erst im März 2020 als Finanzvorsteher gewählt. Der frühzeitige Rücktritt des 65-Jährigen erfolge «aus persönlichen Gründen», wie die Stadt mitteilt. Nach intensiven, aber lehrreichen zwei Jahren habe die Aufgabe in der Surseer Exekutive in den vergangenen Monaten zunehmend an seinen Reserven gezehrt, lässt sich Gloor zitieren.

Nach seinem Rücktritt wird Stadträtin Heidi Schilliger Menz seine Aufgaben als Finanzvorsteher-Stellvertreterin vorübergehend ausführen. Gloors weitere Projekte und Mandate werden ebenfalls zeitnah neu zugeteilt. Die Neuwahl wird dann voraussichtlich im ersten Quartal 2023 stattfinden. (wam)