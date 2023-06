Politik Trotz anfänglich hoher Zustimmung: Luzerner Kantonsrat will dem Jugendparlament doch nicht mehr politische Rechte einräumen Darf das Jugendparlament künftig einen Vorstoss einreichen? Die Mehrheit des Kantonsrats spricht sich dagegen aus, obwohl sie dies zunächst befürwortet hatte.

Die Zahl ist eindrücklich: 53 Kantonsratsmitglieder aus allen Parteien ausser der SVP hatten ein Postulat von Samuel Zbinden (Grüne, Sursee) unterzeichnet. Sie sprachen sich damit für ein Vorstossrecht für die jährlich stattfindende kantonale Jugendsession aus. Ein Anliegen mit breiter Unterstützung, dürfte man meinen.

Nun, eineinhalb Jahre später, stehen nur noch 35 Kantonsrätinnen und Kantonsräte hinter der Forderung. Nebst den Grünen die ganze SP, mit einer Ausnahme die GLP, der frischgewählte und jüngste Kantonsrat Luca Boog (Mitte. Gunzwil) sowie die beiden neuen SVP-Mitglieder Martin Waldis (Vitznau) und Thomas Alois Hodel (Schötz). Was ist passiert?

Sind sie legitimiert oder nicht?

Für die Befürworterinnen und Befürworter steht nebst der Förderung von politischen Interessen auch die Wertschätzung für das Engagement der Jugendlichen im Vordergrund. Diese sei mehr gegeben, wenn die Jugendlichen nicht nur eine Petition pro Session, sondern einen Vorstoss einreichen können. «Die Petitionen werden vom Kantonsrat zwar ‹zur Kenntnis genommen›, eine wirkliche Debatte und eine Abstimmung darüber entstehen im Rat aber nicht», so Zbinden.

Jedes Jahr diskutieren Jugendliche an der Jugendsession im Luzerner Regierungsgebäude über ihre Anliegen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. 11. 2022)

Die kritische Mehrheit hat jedoch staatspolitische Vorbehalte. So seien die Teilnehmenden der Jugendsession nicht vom Volk gewählt und darum auch nicht legitimiert, politische Vorstösse einzureichen. Dies stellt Zbinden infrage. «Das ist einfach mal eine Behauptung. Warum soll das so sein?» In mehreren Städten sei das Gegenteil möglich, unter anderem in Luzern. Dort haben das Kinderparlament und das Jugendparlament ein sogenanntes Bevölkerungsantragsrecht. Damit werden ihre Anträge in Form eines Postulats im Grossen Stadtrat behandelt.

«Wir als gewählte Mitglieder können alle einen Vorstoss einreichen, das Jugendparlament könnte das nur als Gesamtes tun», hebt Jörg Meyer (SP, Adligenswil) zudem hervor. Und Simon Howald (GLP, Luzern) merkt an: «Es würde weiterhin in unserer Hand liegen, einen Vorstoss zu unterstützen oder abzulehnen. Die Jungen sind aber unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier von morgen. Geben wir ihnen eine Stimme.»

Angst vor linken Anliegen

Isabelle Kunz-Schwegler, neues SVP-Fraktionsmitglied und angehende Gemeindepräsidentin von Triengen, unterstellte Zbinden: «So will er durch die Hintertür das Stimmrechtsalter 16 einführen.» Unsinn, so die Reaktionen von links darauf. Apropos links: Vroni Thalmann, die Parteikollegin von Kunz aus Flühli, klagte, die Anliegen der Jugendsession kämen immer häufiger von linker Seite. «Es gibt Jugendliche aus dem ländlichen Raum, die sich diskriminiert vorkommen.»

Ein Argument war auch: Kann das Jugendparlament einen Vorstoss einreichen, entsteht eine Ungleichberechtigung. Claudia Wedekind (Mitte, Ermensee) brachte etwa die Behindertensession oder die Frauensession ins Spiel. «Menschen mit Beeinträchtigung und Frauen können sich für ein Mandat aufstellen lassen, Jugendliche nicht», konterte Simone Brunner (SP, Luzern).

Trotz Skepsis wurde das Postulat nicht gänzlich versenkt. Den Unterschied machte die Mitte: Letztlich folgten zwei Drittel des Parlaments dem Regierungsrat und erklärten den Vorstoss als teilweise erheblich. Heisst: Für ein Vorstossrecht reicht's nicht, die Regierung evaluiert aber den Zweck und die Wirkung des Jugendparlaments, um den Anliegen der Jungen mit anderen Massnahmen Rechnung zu tragen.