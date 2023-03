Politik-Woche Willisau Jugendliche: «Wenn ich 18 bin, dann beschäftige ich mich mit Politik» Bei den eidgenössischen Vorlagen im vergangenen Jahr hat im Schnitt nicht einmal die Hälfte der Stimmberechtigten ihre Stimme auch abgegeben. Vor allem bei den jungen Erwachsenen sieht man noch Potenzial. Das Berufsbildungszentrum Willisau geht mit gutem Beispiel voran und macht eine Politik-Woche.

Quelle: Tele 1

Direkt und persönlich mit den Parteien über aktuelle Themen diskutieren – das war im Berufsbildungszentrum in Willisau eine Woche lang möglich, berichtet PilatusToday. Die Politik-Woche ist ein Angebot, das die Jugendlichen sehr schätzen. Aber: «Wenn ich 18 bin, kann ich mich dann darüber informieren, was ich wählen soll», so der Grundtenor der meisten Jugendlichen.

Diese Einstellung trifft man aber nicht nur in Willisau an. Laut SRF ist die Stimmbeteiligung bei den 18 bis 25-Jährigen rund einen Drittel tiefer als bei der übrigen Bevölkerung. «Diese jungen Menschen befinden sich in einem Lebensabschnitt, wo andere Themen mehr Priorität haben», erklärt Politologe Tobias Arnold die Umstände. (hsa)