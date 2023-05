Polizei Mehrere Verletzte bei Unfällen im Kanton Luzern Insgesamt fünf Personen mussten ins Spital eingeliefert werden.

Bei dem Unfall in Schenkon wurden eine Frau und ein Kind verletzt. Bilder: Luzerner Polizei

Auf den Strassen im Kanton Luzern haben sich seit Dienstagabend mehrere Unfälle ereignet. In Schenkon ist am Dienstag kurz nach 19 Uhr eine Frau auf der Fahrt von Sursee Richtung Geuensee von der Hauptstrasse abgekommen. Wahrscheinlich wegen eines gesundheitlichen Problems geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie massiv mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Die Frau sowie ein Kind, das sich im Auto befand, wurden verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 12'000 Franken.

Die beiden Unfallautos in Altishofen.

In Altishofen ereignete sich am Mittwoch kurz vor 6.30 Uhr auf der Richenthalerstrasse eine heftige seitliche Frontalkollision zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht, an den Autos entstand Totalschaden.

Auf der A2 bei Emmenbrücke prallte am Mittwoch um zirka 6.45 Uhr ein Motorradfahrer in ein Auto. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Wegen des Unfalls kam es im Morgenverkehr zu Rückstau. (cgl)