Polizeimeldung Vier Verletzte nach Auffahrkollision in Emmen müssen ins Spital In Emmen sind am Mittwochabend vier Autos ineinandergeprallt. Unter den vier Verletzten befinden sich zwei Kleinkinder. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40'000 Franken.

Plötzlich stockt die Kolonne. Mehrere Autos vor ihm bremsen abrupt ab – er kann nicht mehr reagieren. Am Mittwochabend prallt ein Autofahrer, der auf der Seetalstrasse in Emmen Richtung Seetalplatz unterwegs war, ungebremst in das vordere Auto. Dieses prallt in ein drittes Auto, und jenes in ein viertes.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurden beim Auffahrunfall vier Personen verletzt, darunter zwei Kleinkinder. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 40'000 Franken. (lil)