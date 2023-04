Kanton Zug Beruf und Hobby zugleich: Sie kocht in einer Schweizer Nationalmannschaft Die seit vielen Jahren in Zug berufstätige Angela Arnold ist passionierte Konditorin Confiseurin und bringt ihr Können in die Schweizer Kochnationalmannschaft.

Angela Arnold ist Teil der Schweizer Kochnationalmannschaft. Bild: Maria Schmid (Zug, 4. 4. 2023)

Angela Arnold ist stellvertretende Produktionsleiterin in der Confiserie Speck im Göbli. Für sie ist jeder Arbeitstag individuell und sie liebt es, neue und aussergewöhnliche Geschmacksvariationen auszuprobieren. Ihr Talent und Können wird sie im kommenden Jahr an der Olympiade der Köche in Stuttgart in der Schweizer Kochnationalmannschaft unter Beweis stellen, was für sie eine grosse Ehre darstellt.

Ins Unternehmerische eingeboren

Die 27-Jährige aus Küssnacht am Rigi wurde, wie sie selbst sagt, «in das Unternehmerische eingeboren». Sie wuchs auf einem Bauernhof mit Restaurant und Seilpark auf. «Ich musste als Kind viel zu Hause anpacken. Gerade bei schönem Wetter konnte ich nicht wie die anderen in die Badi, sondern musste fleissig Zuhause mithelfen, weil dann besonders viel los war», erzählt die Konditorin Confiseurin.

Die junge Angela Arnold wusste schon früh, wie man hart arbeitet und ihr wurde bewusst, dass sie einen handwerklichen Beruf ausüben möchte. Als sie in der Oberstufe Konditorin Confiseurin schnupperte, war ihr klar, wie ihre Zukunft aussehen würde. «Ich liebe den kreativen Aspekt meiner Arbeit und ich habe gern Süsses», sagt sie und schmunzelt.

Angela Arnold bei der Arbeit in der Confiserie Speck. Bild: Maria Schmid (Zug, 4. 4. 2023)

Ihre Lehre schloss sie in Zug als Konditorin Confiseurin bei der Confiserie Speck ab. Anschliessend absolvierte die Schwyzerin die Berufsmatura und arbeitete in anderen Confiserien. Arnold wollte ein noch breiter gefächertes Wissen erlangen und bildete sich daher an der Richemont Fachschule in Luzern weiter aus. Seit letztem Mai ist sie wieder zurück in der Confiserie Speck und kann ihr erlerntes Können anwenden.

Jeder Tag ist anders

In ihrem Beruf gebe es keinen typischen Arbeitsalltag, sagt die 27-Jährige. Sie erscheint meist um 7.30 Uhr im Geschäft, wo es dann losgeht mit dem Morgenprogramm: «Es müssen zunächst alle frischen Sachen wie Vermicelles, Erdbeertorten oder Schwarzwäldertorten hergestellt werden.» Andere Elemente würden im Wochenrhythmus oder saisonweise produziert.

Stolz zeigt die Konditorin Confiseurin ihre mit Gold bedeckten und glitzernden Osterhasen. Sie ist glücklich darüber, dass sie ihre Kreativität im Alltag ausleben kann. «Am liebsten mache ich Torten und Patisserie. Ich mag es eigentlich gar nicht, dreckige Hände zu haben», sagt die Schwyzerin und lacht. Sie experimentiert gerne mit verschiedenen Geschmäckern und kreiert exotische Kombinationen. Schon bald steht für ihr Team die Produktion der Glace und Glacetorten an.

Wettkämpfe in Kochnationalmannschaft als nächstes Ziel

Im kommenden Jahr ist die Confiseurin Konditorin in der Schweizer Kochnationalmannschaft vertreten, die vom Schweizer Kochverband organisiert wird. Das Team wird im Februar 2024 an der Olympiade der Köche in Stuttgart teilnehmen.

Mit Koch-Wettkämpfen kam Arnold bereits in ihrer Zeit an der Richemont Fachschule in Kontakt, als sie von einem Küchenchef angefragt wurde, im Luzerner Team bei der Patisserie mitzumachen. Damals stellte das Team einen kalten Tisch aus, wobei primär die Ästhetik beurteilt wurde.

Nach ihrem ersten Kontakt mit einem Wettkampf war die 27-Jährige begeistert, denn sie konnte ihrer Kreativität freien Lauf lassen und vieles dazulernen. Es war schon immer ihr Traum, eines Tages bei der Kochnationalmannschaft dabei zu sein. Sie zögerte nicht lange und reichte ihre Bewerbung ein.

Am liebsten macht die 27-Jährige Torten und Patisserie. Bild: Maria Schmid (Zug, 4. 4. 2023)

Letzten Januar traf sich das Team zum ersten Mal für ein Kennenlernen sowie ein Training. Das Ziel ist es, zusammen auf den ersten Wettbewerb hin zu arbeiten, damit jeder Handgriff sitzt. Dazu gibt es regelmässige Trainings in Kleinteams, wobei sie ihre eigenen Teller kreieren.

Arnold ist mit einem weiteren Teammitglied für das Dessert zuständig. Am Wettbewerbstag soll alles vor Ort gekocht und produziert werden, wobei das Team während des gesamten Prozesses beobachtet wird. «Wir befinden uns dann in einer Glasbox, in der die Jury sowie Zuschauende uns sehen können», so die Schwyzerin.

Der Wettbewerb hat für die Konditorin Confiseurin zunächst oberste Priorität. Danach stehe wahrscheinlich Ferien an, da sie sich schon lange keine Auszeit mehr gegönnt hat. Die Vorbereitung auf den Wettkampf beansprucht einen grossen Teil ihrer Freizeit.