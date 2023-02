Postulat Regierungsrat über Teilzeitarbeit «Kanton Luzern ist ein Vorbild für andere» In der Verwaltung des Kantons Luzern sollen mehr Teilzeitstellen angeboten werden, fordern die Grünen. Luzern ist bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie längst spitze, kontert die Regierung.

Für die Luzerner Exekutive ist klar: Wer beim Kanton arbeitet – zum Beispiel im Regierungsgebäude – ist bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gut gestellt. Bild: Pius Amrein (18. August 2021)

Für die Grüne Kantonsrätin Bärbel Horat ist klar: Alle neu zu besetzenden Stellen in der kantonalen Verwaltung sollen in einem Teilzeitpensum angeboten werden. So könne sich die Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin im Wettbewerb um Fachkräfte positionieren, schreibt Horat in ihrem Postulat.

Die Regierung lehnt den Vorstoss der Krienserin jedoch ab – «infolge Erfüllung des Anliegens». So würden bereits mehr als 80 Prozent aller Stellen entweder als Teilzeitjobs oder mit einem variablen Pensum ausgeschrieben. Eine generelle Teilzeitpflicht würde der Vielfältigkeit der Aufgaben nicht gerecht werden und den Kanton für Bewerbende, die gerne Vollzeit arbeiten möchten oder dies aus finanziellen Gründen müssen, unattraktiv machen, argumentiert die Regierung weiter.

Ausserdem sei der Kanton Luzern «bereits heute ein Vorbild für die anderen Arbeitgebenden im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und besonders der Teilzeitarbeit», hält die Exekutive fest. Und stützt diese Aussage mit Zahlen. Demnach arbeiten 54 Prozent der Kantonsangestellten Teilzeit – ein gegenüber dem landesweiten Durchschnitt von 37 Prozent deutlich höherer Wert. Auch der Anteil der Teilzeit arbeitenden Männer liege mit etwa einem Drittel über dem Durchschnitt von gut einem Viertel. (nus)