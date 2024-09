Kanton Luzern Mehr Geld für Prämienverbilligungen: Luzerner SP ist dennoch unzufrieden Luzern muss die Prämienzahler mit zusätzlich 28 Millionen Franken entlasten: Zu wenig, sagt die SP. Die Mitte will bei den Kosten ansetzen.

Die steigenden Krankenkassenprämien belasten das Haushaltsbudget Jahr für Jahr mehr. Fürs kommende Jahr steigen sie voraussichtlich um bis zu neun Prozent. Gegensteuer geben will die SP Schweiz mit der Prämien-Entlastungs-Initiative. Niemand soll mehr als 10 Prozent seines verfügbaren Einkommens für Krankenkassenprämien ausgeben müssen.

Die Kantone müssen mehr Geld für die Prämienverbilligung aufwerfen. In Luzern sind es rund 28 Millionen Franken. Bild: Matthias Piazza

Das geht den bürgerlichen Parteien zu weit, da die Mehrkosten in die Milliarden gehen würden. Während Monaten rang das nationale Parlament um einen Gegenvorschlag. Diese Woche nun haben Stände- und Nationalrat beschlossen, die individuelle Prämienverbilligung um 356 Millionen Franken aufzustocken. Bezahlen müssen diese Mehrkosten die Kantone.

Luzern trifft es mit rund 28 Millionen Franken. Zum Vergleich: 2020 hat der Kanton 56 Millionen Franken für die Prämienverbilligung ausgegeben. Der Bund steuerte weitere 132 Millionen bei.

Luzern gehört zu jenen Kantonen, die in absoluten Zahlen gesehen am meisten zusätzliche Prämienverbilligungen auszahlen müssen. Das hat damit zu tun, dass Luzern bislang eher geknausert hat. Das führte in der Vergangenheit zu wiederholter Kritik von linker Seite. Durchaus mit Erfolg: So hat das Bundesgericht 2019 die Luzerner Regierung getadelt, weil die Einkommensgrenze für die Prämienverbilligung zu tief angesetzt war. Kanton und Gemeinden mussten rund 25 Millionen Franken nachzahlen.

Zum aktuellen Entscheid des Bundesparlaments sagt der kantonale SP-Parteipräsident David Roth, der beschlossene Gegenvorschlag sei bloss «ein Tropfen auf den heissen Stein». Der Stadtluzerner Kantonsrat rechnet vor: «Die Prämienverbilligung im Kanton Luzern ist zwischen 2005 und 2022 pro Monat und Person von 35 auf 40 Franken gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg die Durchschnittsprämie aber um 100 Franken, von 171 auf 271 Franken.»

Das führe zu einem grossen Kaufkraftverlust und treffe Personen mit tiefen und mittleren Einkommen sowie Familien besonders hart. Roth hat am Donnerstag einen Vorstoss eingereicht. Darin fordert er von der Luzerner Regierung eine Aufarbeitung der Entwicklung der Kosten- und der Prämienverbilligung.

Die Kosten in den Griff kriegen

Eine Anfrage hat auch Mitte-Kantonsrat Stephan Schärli eingereicht. Der Menzberger will aus aktuellem Anlass wissen, was die Folgen des Entscheids aus Bern für den Kanton Luzern sind. Er sei nicht gegen Prämienverbilligungen. «Damit werden aber nur die Kosten umgelagert. Es erfolgt nichts im Hinblick auf die Eigenverantwortung und die Bewusstseinsbildung, geschweige denn werden die Gesundheitskosten gesenkt», sagt Schärli.

Die Kostenbremse-Initiative der Mitte setze bei den Kosten an und fordere klare Massnahmen zur deren Senkung im Gesundheitswesen. «Die SP-Initiative schaut diesbezüglich weg.» Es sei dringlich, die Kostenentwicklung in den Griff zu bekommen, etwa mit mehr Kompetenzen für den Bund, mit dem elektronisches Patientendossier oder der Förderung der Hausärzte, so Schärli.

Auch die SP wolle, dass man die steigenden Gesundheitskosten in den Griff bekommt, sagt David Roth. Die von Schärli erwähnten Punkte seien nicht neu, der Bundesrat habe diese bereits vor Jahren in einem Massnahmenkatalog formuliert. «Es kann aber nicht sein, dass die Bevölkerung für die Versäumnisse der Politik geradestehen muss.» Die hohen Krankenkassenprämien seien einschneidend, deshalb brauche es mehr Prämienverbilligungen.

Aufgrund der hängigen Vorstösse gibt der Kanton aktuell keine Auskunft zu den Prämienverbilligungen. Man wolle der politischen Diskussion nicht vorgreifen, heisst es auf Anfrage.