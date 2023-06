Prävention Psychische Gesundheit an Luzerner Schulen: Ja zu Postulat Das Jugendparlament will an Schulen die psychische Gesundheit stärker in den Fokus rücken. Der Kantonsrat folgt dem Anliegen.

Das Jugendparlament hat sich in einer vergangenen Session mit der psychischen Gesundheit von Jugendlichen befasst. Aus der Debatte entstand die Forderung, eine verbindliche Projektwoche an allen Schulen des Kantons einzuführen. Mithilfe der Kommission für Erziehung, Bildung und Kultur trugen Kantonsrätinnen und Kantonsräte das Anliegen mittels Postulat in den Kantonsrat. Vertreterinnen und Vertreter der Mitte, FDP, Grüne, GLP, FDP und SP hoben in ihren Voten die Dringlichkeit des Themas hervor und überwiesen das Postulat als erheblich.

So weit wollte die Regierung nicht gehen und empfahl, es nur als teilweise erheblich zu erklären. Die SVP hatte zuvor einen Antrag auf Ablehnung gestellt, was vom Kantonsrat mehrheitlich abgelehnt wurde. (jh)