Preisverleihung Veri ist für den Swiss Comedy Award nominiert Der Entlebucher Kabarettist Thomas Lötscher, bekannt als Veri, zeigt sich überrascht über die Nomination. Vom 5. bis 7. September läuft das Publikumsvoting.

«In Veri Veritas» anstatt «In Vino Veritas» heisst es beim Entlebucher Kabarettist Veri. Bild: zvg

Kabarettist Veri ist mit dem Programm «In Veri Veritas» für den Swiss Comedy Award in der Kategorie Solo nominiert. Mit seiner Figur Veri ist der aus dem Entlebuch stammende Thomas Lötscher, der auch als Kolumnist für unsere Zeitung tätig ist, bereits im ganzen deutschsprachigen Raum aufgetreten.

«Ich war doch sehr überrascht über die Nomination neben den bekannten Comedy-Grössen», schreibt er in einer Mitteilung. Der Award sei schliesslich der bedeutendste Preis in der Schweizer Comedyszene, der auch schon an Mike Müller, Frölein Da Capo oder Claudio Zuccolini ging. Nebst einem Jury-Award gibt es noch den Publikumspreis. Dazu läuft das Voting vom 5. bis 7. September (www.sca.show). Die Gala zur Preisverleihung wird vom Schweizer Fernsehen SRF 1 am Samstag, 23. September um 20.05 Uhr übertragen. (sb)