Psychiatrische Klinik St.Urban Freispruch für Dienstarzt wird nicht akzeptiert – Kantonsgericht verhandelt erneut Mit dem Urteil aus Willisau waren Staatsanwaltschaft und Privatkläger nicht einverstanden. Der Dienstarzt musste nochmals am Kantonsgericht Luzern zur Berufungsverhandlung antreten.

Es war am Gründonnerstag 2017 als der Vater (85) des Privatklägers in die Klinik St.Urban eingeliefert wurde. Am Karfreitag wurde ein weiterer Mann eingewiesen. Die Entscheidung, den damals 36-Jährigen im Zimmer des Älteren unterzubringen, war fatal und endete für den Rentner tödlich. Denn der Jüngere hörte Stimmen, die ihn vor dem Älteren angeblich warnten, er schlug zu, das Opfer kam ins Spital und verstarb an den Verletzungen. Der Täter wurde verurteilt und sitzt seither in einer anderen Klinik. Es galt, das Verhalten des Dienstarztes zu untersuchen.

Die Verhandlung fand im Rütlisaal statt. Das Kantonsgericht wird saniert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Mai 2022)

Staatsanwaltschaft und Privatkläger sehen ein Verschulden beim Dienstarzt. Er soll wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt werden und die Verfahrens- und Anwaltskosten übernehmen, weil er die Fremdgefährdung hätte erkennen müssen. Und die Tötung des Mitpatienten hätte mit Medikamenten und einer Überwachung verhindert werden können. In erster Instanz sprach das Willisauer Bezirksgericht den Dienstarzt frei. Der Staat soll die Verfahrenskosten zahlen, zudem soll der Dienstarzt 18’000 Franken Entschädigung erhalten. Das liessen Staatsanwaltschaft und Privatkläger nicht stehen, sie legten Berufung ein. Am Montag verhandelte deshalb das Kantonsgericht Luzern.

Verteidiger vermisste Anklagepunkte

Der Dienstarzt wurde durch die Richter befragt. Er ist auch heute – fünf Jahre später – davon überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Eine Fremdgefährdung sei damals nicht erkennbar gewesen. Dagegen sprechen protokollierte Aussagen sowie das Zuweisungsschreiben des Hausarztes. An das Schreiben kann sich der Dienstarzt nicht erinnern, er schwieg dazu. Für die Staatsanwaltschaft mangelte es an Sorgfalt. Aber nicht nur das, auch dass der Jüngere nicht medikamentiert wurde, kein Einzelzimmer bekam, dass weder der Hausarzt noch weitere Personen konsultiert wurden, all das wird ihm jetzt vorgeworfen. Für den Verteidiger des Dienstarztes unverständlich: «Was wird eigentlich meinem Mandanten vorgeworfen? Aus der Anklageschrift ist nichts erkennbar.»

Selbst das erstellte Gutachten über den Verurteilten liess der Verteidiger nicht gelten, stellte dessen Qualität in Frage. Für den Verteidiger ist klar: Sein Mandant sei freizusprechen mit entsprechender Kostenentschädigung. Der Richter wollte vom Beklagten wissen, ob eine Fremd- oder Selbstgefährdung abgeklärt wurde. Der Dienstarzt antwortete: «Er war angespannt, misstrauisch, unruhig und hörte Stimmen. Der Pfleger sagte, es bestehe keine Fremdgefährdung, Diese Einschätzung teilte ich.» Der Dienstarzt war etwa fünf bis sechs Minuten anwesend beim Eintrittsgespräch. Beurteilt wurde der Jüngere anhand einer internen Skala. Bei sieben erfüllten Punkten wäre eine Fremdgefährdung attestiert worden, der Mann erfüllte jedoch nur deren drei oder vier, so der Dienstarzt. Pikant daran: Die interne Skala wurde nach dem Totschlag revidiert.

Strafrechtliche Konsequenzen gefordert

Für Privatkläger und Staatsanwaltschaft bleibt es bei einem Verschulden des Dienstarztes: «Wenn ein schutzbedürftiger Mensch zu Tode geprügelt wird, darf dies nicht ohne strafrechtliche Konsequenzen bleiben.» Der Dienstarzt sei mit seinen Anordnungen das hohe Risiko einer gewaltsamen Eskalation eingegangen, so der Staatsanwalt. Und der Anwalt des Privatklägers sagte: «Das Urteil aus Willisau ist unhaltbar. Gutachten und Warnungen werden einfach ignoriert.» Nun entscheidet das Kantonsgericht, ob auf die Berufung eingetreten wird. Das Urteil wird den Parteien schriftlich mitgeteilt.