Psychische Gesundheit 71 Luzerner Gemeinden stellen gelbe Sitzbänke auf und wollen die Leute damit zum Austausch einladen Der Kanton Luzern lanciert die Kampagne «Wie geht's dir?». Ein grosser Teil der Gemeinden beteiligt sich daran.

In den kommenden Tagen und Wochen werden in insgesamt 71 Luzerner Gemeinden knallgelbe Sitzbänke mit dem Schriftzug «Wie geht's dir?» auf der Rückenlehne und einem QR-Code aufgestellt. Dieser führt zur Webseite von www.gesundesluzern.ch. Mit der Aktion will die Dienststelle Gesundheit und Sport die Bevölkerung einladen, soziale Kontakte zu knüpfen, einander zuzuhören und sich mit dem Thema psychische Gesundheit auseinanderzusetzen. Die Bänkli wurden aus Schweizer Holz und einem Stahl-Gestell im Jugenddorf Knutwil produziert.

Wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst, ist die erste Lieferung der Sitzbänke in verschiedene Gemeinden im Luzerner Seetal erfolgt. Die Bänkli sind für die Gemeinden gratis, sie werden von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz finanziert. (sb)