Radsport Eine Premiere für Nottwil: So bereitet sich das Dorf auf die Tour de Suisse vor Die zweite Etappe der Tour de Suisse führt in diesem Jahr durch die Region Sempachersee. OK- und Gemeindepräsident Walter Steffen freut sich auf das Volksfest rund um die Zielankunft und gibt Einblick in das Programm.

Mehrmals schon hat die Tour de Suisse Nottwil durchquert, doch in diesem Jahr kommt es für das Dorf am Sempachersee zur Premiere: Zum ersten mal ist es Zielort der einwöchigen Tour. Am Montag starten die Fahrer in Beromünster in die zweite Etappe. Sie ziehen mehrere Kreise in der Region und passieren Nottwil zunächst einmal, bevor sie rund eine Stunde später die Ziellinie überqueren.

Zwei Arbeiter malen die Ziellinie auf die Kantonsstrasse in Nottwil. Bild: Dominik Wunderli

(Nottwil, 7. 6. 2023)

Etwas weniger als eine Woche vorher wird diese Ziellinie auf die Strasse gemalt. Zwei dicke Balken, ein dünner Streifen in der Mitte. Mindestens 60 Meter Abstand zur nächsten Verkehrsinsel, sonst hätte diese abmontiert werden müssen, um die Sicherheit der Fahrer auch nach der Zieldurchfahrt zu gewährleisten. Das wäre teuer geworden, erklärt Gemeindepräsident Walter Steffen. «Deshalb haben wir beschlossen, die Ziellinie etwas zu versetzen.»

Gemeindepräsident Walter Steffen amtet auch als OK-Präsident. Bild Dominik Wunderli (Nottwil, 7. 6. 2023)

Spitzensport und Historisches

Steffen ist Präsident des OK, das die Zielankunft in Nottwil organisiert. Selbst oft und gerne mit dem Fahrrad unterwegs, hat er sich zusammen mit dem regionalen Entwicklungsträger Sursee-Mittelland stark dafür eingesetzt, die Tour de Suisse in die Region zu holen. «Wir wollten die Gelegenheit nutzen und ein richtiges Volksfest auf die Beine stellen.»

OK-Chef Walter Steffen und Bauchef Hans Wüest begutachten die Strassenarbeiten. Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 7. 6. 2023)

Neben Programmpunkten für Kinder, Verpflegungsständen und Beizen werden sechs international erfolgreiche Handbike-Sportler aus der Schweiz in einem Stafetten-Rennen gegeneinander antreten. Steffen sagt: «Wir sind das Paraplegiker-Dorf, deshalb wollten wir den Behindertensport ebenfalls ins Programm aufnehmen.» Handbike-Wettkämpfe sehe man nicht oft, dabei seien sie aufgrund des hohen Tempos stets spektakulär.

Etwas gemächlicher wird es, wenn die historische Radfahrerkompanie eintrifft. Ungefähr 30 ehemalige Radfahrer der Schweizer Armee präsentieren dem Publikum ihre Tenues und Waffen, von den 1960er-Jahren bis zur Jahrhundertwende. Walter Steffen ist zufrieden: «Ich denke, dass das OK ein spannendes und ausgewogenes Programm gestaltet hat.»

Radsport-Hochburg Nottwil

Walter Steffen. Bild: Dominik Wunderli

(Nottwil, 7. 6. 2023)

Das OK ist als Verein organisiert und finanziert sich mittels Spenden, Gönner, einer Parkgebühr während des Anlasses und einem Solidaritätsbeitrag aus den Gemeinden des regionalen Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland. Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen. Eine Herausforderung ist die Sperrung der Kantonsstrasse am Montag. «Wir mussten die Ladenbesitzer und Anwohnerinnen frühzeitig informieren, damit sie sich organisieren können, allenfalls ihr Auto umparkieren», erklärt Steffen.

Neben weiteren Abklärungen brauche es vor allem eine enge Koordination mit der Organisation der Tour de Suisse. Eine Person erweist sich dabei als Glücksgriff: Mathias Frank. Der ehemalige Radprofi aus Roggliswil wohnt in Nottwil und amtet einerseits als Botschafter und Vizepräsident im lokalen OK, arbeitet andererseits auch für die Organisation der Tour de Suisse. «Er ist unser Verbindungsmann, das vereinfacht den Austausch enorm», sagt Steffen.

Mit Michael Schär, ebenfalls in Nottwil wohnhaft, hat das Dorf zudem einen Vertreter im Teilnehmerfeld. Nottwil, ein Radsport-Dorf? Von Problemen, genügend freiwillige Helfer zu finden, kann Steffen auf jeden Fall nicht berichten.

Die Ziellinie muss genaue Vorgaben erfüllen. Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 7. 6. 2023)

«Die Zivilschutzorganisation Nord-West hilft beim Aufbau, darüber sind wir sehr froh.» Das SPZ stellt die Räumlichkeiten für das Medienzentrum zur Verfügung, der Kirchenchor hilft in der Gastronomie. Der Fussballclub, die Bauernfrauen, die Läden und die Beizen – «sie machen alle mit und leisten ihren Beitrag zu diesem sportlichen und gesellschaftlichen Highlight», freut sich der Gemeindepräsident.