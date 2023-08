Ränggloch 9500 Fahrzeuge fahren einen Umweg – das müssen Sie zur Strassensperrung wissen Wer von Kriens nach Malters / Littau oder umgekehrt fährt, muss bis Mitte September einen Umweg in Kauf nehmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Strasse übers Ränggloch ist fünf Wochen lang gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Bild: René Meier (14. 8. 2023)

Die Arbeiten zum Ausbau und zur Sanierung des Rängglochs, das täglich von 9500 Fahrzeugen befahren wird, sind im Gange. Wegen eines Hangrutsches kommt es seit April zu Behinderungen, seit dem 14. August ist die Strasse komplett zu.

Wie lange dauert die Vollsperrung?

Seit dem 14. August ist die Strasse von Kriens nach Malters / Littau übers Ränggloch in beide Richtungen gesperrt. Die Bauarbeiten dauern rund fünf Wochen. Die Strasse dürfte also am 18. September wieder für den Verkehr aufgehen.

Wieso kommt es zur Vollsperrung?

Im April ereignete sich zwischen Obernau und Horüti ein Hangrutsch von rund 30 Metern Breite. Weil die Kantonsstrasse stark beschädigt wurde, ist seither die talseitige Fahrspur gesperrt; die Kantonsstrasse war nur einspurig befahrbar. Abklärungen des Kantons Luzern zeigten, dass nach den Sofortmassnahmen nun weitere Sicherungsmassnahmen notwendig sind.

An dieser Stelle beim Ränggloch kam es im April zu einem Hangrutsch. Bild: zvg

Wie wird der Verkehr umgeleitet?

Der gesamte Verkehr wird über die Stadt Luzern umgeleitet. Der Kanton empfiehlt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Ab Bahnhof Luzern verkehren der Regioexpress, die S6 und die S77 wie gewohnt.

Weshalb braucht es zusätzliche Sicherungsmassnahmen?

Die Sicherungsmassnahmen, die nun in den nächsten Tagen und Wochen getroffen werden, sollen sicherstellen, dass dieser Strassenabschnitt bis zum eigentlichen Ausbau ab April 2024 zumindest einspurig sicher befahren werden kann.

Verzögern die Sicherungsmassnahmen die weiteren Arbeiten?

Nein. Die Arbeiten am Projekt Ränggloch verlaufen gemäss Angaben des Kantons nach Plan.

Wie geht es weiter? Findet die zweite Vollsperrung wie geplant statt?

Der Start der eigentlichen Ausbau- und Sanierungsarbeiten ist für April 2024 geplant. Dann wird die Strasse übers Ränggloch erneut gesperrt, dies für rund 15 Monate bis Mitte 2025.

Heutiger Zustand Nach dem Umbau Kanton Luzern

Der Knoten heute Geplanter Kreisel Kanton Luzern / Swiss Interactive AG

Sind Velofahrerinnen und Wanderer von der Sperrung betroffen?

Ja. Es besteht ein Fahrverbot. Auch Velofahrerinnen und Velofahrer müssen den Umweg über die Stadt Luzern nehmen. Andere Alternativrouten bestehen nicht oder weisen eine grosse Höhendifferenz auf (zum Beispiel die Route über Schwarzenberg). Die durch das Gebiet führenden Wanderwege bleiben offen.

Die Sperrung der Strasse führt zu Mehrverkehr in Littau. Wie ist die Sicherheit auf den Schulwegen gewährleistet?

Ab Schulbeginn sind Verkehrslotsen an ausgewählten Fussgängerstreifen im Bereich von Schulhäusern und Kindergärten entlang der Luzerner- und Bernstrasse in Littau im Einsatz. Sie unterstützen alle Fussgängerinnen und Fussgänger beim Queren der Kantonsstrasse.