Rain Ohne Führerschein, alkoholisiert und auf Drogen: Männer fahren frontal gegen Baum In Rain kamen am Mittwochabend zwei Männer mit ihrem Auto von der Strasse ab und prallten frontal gegen einen Baum. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Die beiden Männer krachten frontal gegen einen Baum. Bild: Luzerner Polizei

Ein 29-jähriger Slowene und ein 31-jähriger Bulgare waren am Mittwochabend auf der Chlewaldstrasse in Rain unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Strasse abkamen. Dabei geriet das Auto in den Wald, streifte eine Holzbeige und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Luzerner Polizei schreibt. Nach dem Unfall wollten sich die beiden Männer zu Fuss auf den Heimweg machen, wurden aber von einer Patrouille angehalten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass keiner der beiden einen gültigen Führerausweis hatte. Sie waren ausserdem betrunken und hatten 1,58 Promille beziehungsweise 1,98 Promille intus – bei einem der beiden wurden zudem noch Drogen im Körper nachgewiesen.

Abgesehen von kleinen Prellungen haben sich die Männer beim Unfall nicht verletzt, heisst es weiter. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 12’000 Franken. Das Unfallauto wurde mit einem Kran geborgen. Die entsprechenden Ermittlungen sind am laufen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (tos)