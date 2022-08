Rain Massive Auffahrkollision mit sechs Verletzten – mutmasslicher Verursacher war betrunken In der Nacht auf Sonntag ereignete sich auf der Kantonsstrasse in Rain eine Auffahrkollision mit zwei Fahrzeugen. Alle Insassen wurden in der Folge verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Der mutmassliche Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Bild: Luzerner Polizei

Auf der Kantonsstrasse von Hildisrieden Richtung Rain hat sich eine massive Auffahrkollision ereignet. Dabei wurden alle sechs am Unfall beteiligten Personen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, war der mutmassliche Unfallverursacher, ein 24-jähriger Mann, am Samstag in Begleitung eines Mitfahrers im Gebiet Gänterli unterwegs, als er kurz nach 22 Uhr mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Auto kollidierte. In diesem befanden sich zwei Erwachsene und zwei Säuglinge im Alter von neun Monaten.

Bild: Luzerner Polizei

Drei Erwachsene und zwei Säuglinge wurden durch den Rettungsdienst, eine Person mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Zu den erlittenen Verletzungen liegen derzeit keine näheren Angaben vor. Der 24-jährige mutmassliche Unfallverursacher musste sich einem Alkoholtest unterziehen, dieser ergab einen Wert von 1,18 Promille.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden, es entstand ein Sachschaden von rund 30'000 Franken. Wegen des Unfalls musste zudem die Kantonsstrasse zwischen Hildisrieden und Rain während fünfeinhalb Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. (mha)