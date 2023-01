Rassismusvorwurf Grüner Kantonsrat: «Guido Graf verbreitet bewusst negative Pauschalisierungen über ukrainische Flüchtlinge» In einem Interview im «Blick» spricht Guido Graf über die Flüchtlingssituation. Kantonsrat Urban Frye fordert nun in einem Vorstoss Belege für dessen Äusserungen.

Regierungsrat/Regierungsratspräsident Guido Graf (CVP) fotografiert im Regierungsgebäude. Interviewbild Dominik Wunderli (Luzern, 29.06.2022)

In einer Dringlichen Anfrage will Kantonsrat Urban Frye (Grüne, Luzern) vom Luzerner Regierungsrat nähere Informationen zur Situation von ukrainischen Flüchtlingen im Kanton Luzern erhalten. So möchte er unter anderem wissen, wie viele Personen von der Gruppe mit Schutzstatus S ein Fahrzeug haben und wie viele von diesen Fahrzeughaltern Sozialhilfe erhalten. Zudem fragt er nach der Anzahl der Fälle, die Guido Graf (Mitte), Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, bekannt sind, bei denen ukrainische Frauen ohne medizinische Indikation nach Botox-Spritzen oder ungerechtfertigten Zahnbehandlungen verlangt haben.

Auslöser für den Dringlichen Vorstoss sind Äusserungen von Regierungspräsident Guido Graf in einem Interview im «Blick» am 7. Januar . Es sind Aussagen wie «Menschen aus der Ukraine sind teilweise fordernder als andere» oder «Es führt zu grossem Unmut in der Bevölkerung, wenn Flüchtling mit dem SUV herumfahren und gleichzeitig Sozialhilfe beziehen», welche Frye sauer aufstossen: «Guido Graf verbreitete in diesem Interview ganz bewusst negative Pauschalisierungen über ukrainische Flüchtlinge.» So habe er bereits mehreren Medien gegenüber die Aussage der fordernden Ukrainerinnen und Ukrainer gemacht.

So auch an der Kantonsratssitzung vom 25. Oktober, als er unter anderem gesagt habe, dass Frauen aus der Ukraine nach Botox-Spritzen verlangen. Frye: «Guido Graf bedient sich Klischees, ohne belegbare Fakten dafür zu nennen.»

Die «pauschale Behauptung», dass ukrainische Flüchtlinge teilweise fordernder seien als andere, bezeichnet der Grüne-Kantonsrat als rassistisch. Zwar sage Graf im Interview, man müsse sich Sorgen machen, dass die Solidarität mit den Ukrainern nicht kippe. «Mit seinen eigenen Aussagen trägt er aber genau dazu bei», ist Frye überzeugt.