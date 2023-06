Kanton Luzern Rauch in Nottwiler Sägerei - Vier Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital eingeliefert Die Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus und konnten den Brand schnell löschen. Gemäss Polizei begaben sich vier Personen wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital.

In einer Sägerei in Nottwil ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Rauchentwicklung gekommen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, konnte der Brand rasch gelöscht werden. So rückten die Rettungskräfte mit einem Grossaufgebot aus und hätten im Innern des Gebäudes eine Rauchentwicklung feststellen können. Im Einsatz standen insgesamt rund 80 Angehörige der Feuerwehren Nottwil, Buttisholz, Region Sursee und des Schweizer Paraplegiker-Zentrums Nottwil sowie des Rettungsdienstes 144.

Gemäss Polizei begaben sich vier Personen wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital. Eine Person musste durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren werden, die drei anderen Personen suchten aus demselben Grund eigenständig die ärztliche Behandlung auf.

Nach ersten Erkenntnissen der Brandermittler scheint die Ursache für die Rauchentwicklung ein technischer Defekt im Zusammenhang mit einer Sägemaschine zu sein, wie die Polizei weiter informiert. Wegen des Brandes war die Kantonsstrasse in Nottwil während rund 2,5 Stunden gesperrt und der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (luz)