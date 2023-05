Rauschmittel Bund bewilligt regulierten Cannabis-Verkauf – Projekt in Luzern startet 2024 Rund 300 Erwachsene aus der Stadt Luzern können an der Cannabis-Studie teilnehmen. Begleitet wird sie durch die Uni Luzern.

Im Rahmen einer Cannabisstudie wird in einer Apotheke in Basel Cannabis verkauft. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (30. 1. 2023)

Das Bundesamt für Gesundheit hat den Studienantrag der Universität Bern für den regulierten Verkauf von Cannabis in Apotheken bewilligt. Dies teilt die Stadt Luzern mit, welche sich an der Cannabis-Studie beteiligt. In Luzern könne voraussichtlich Anfang 2024 mit dem Projekt begonnen werden. Teilnehmen können rund 300 Erwachsene aus der Stadt. Die Studie wird durch die Uni Luzern begleitet, heisst es weiter.

Der Luzerner Stadtrat und das Parlament haben der Teilnahme an den Cannabis-Pilotversuchen bereits 2017 zugestimmt und sich auch für eine Anpassung des Betäubungsmittelgesetzes eingesetzt. Mit dem Inkrafttreten der neuen Gesetzesbestimmungen im Frühling 2021 wurden die Grundlagen für eine Genehmigung der Pilotprojekte geschaffen. Seither wurden durch die verschiedenen Studienstädte die Vorbereitungsarbeiten für die Neueinreichung der Gesuche ans Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorangetrieben. Nach Basel, Zürich und Lausanne ist die Berner Studie der vierte Pilotversuch, der vom BAG bewilligt wird.

«Ziel der Studie ist, die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen eines strikt regulierten, nicht-gewinnorientierten Verkaufs von Cannabis in Apotheken zu untersuchen», sagt Studienleiter Reto Auer von der Universität Bern gemäss Mitteilung. Dabei können die Teilnehmenden Cannabisprodukte, die spezifisch für die Studie hergestellt werden, in ausgewählten Apotheken kaufen.

Konsum im öffentlichen Raum und Weitergabe ist nicht erlaubt

Das Cannabis stammt aus der Schweiz und wird nach Vorschriften der Bio-Verordnung produziert. Die Apotheken erzielen beim Cannabisverkauf keinen Gewinn, sondern decken mit dem Erlös aus dem Verkauf nur ihren Aufwand. Das Sicherheitskonzept wurde mit den Sicherheitsbehörden der Kantone Bern und Luzern entwickelt. So ist der Konsum des Studien-Cannabis im öffentlichen Raum und die Weitergabe oder der Verkauf nicht erlaubt. (cgl)

