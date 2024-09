Rechtsgutachten Rückzahlung von Härtefallhilfe: Kanton Luzern passt Praxis an Der Kanton Luzern fordert von Unternehmen, die während Corona Härtefallhilfe bezogen haben und dann Gewinne erzielten, einen Teil dieser Gewinne zurück. Daran ändert sich grundsätzlich nichts. Die Regelung erlaubt jetzt aber Ausnahmen.

Betriebe, die auf behördliche Anordnung schliessen mussten, erhielten Beiträge der öffentlichen Hand. Ob respektive unter welchen Umständen diese Beiträge zurückgezahlt werden müssen, ist umstritten. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 27. 2. 2021)

Aufeinandergestapelte Stühle vor geschlossenen Restaurants: Kaum ein anderes Bild steht für die Lockdowns während der Corona-Pandemie. Die temporären Zwangsschliessungen sind zum Glück Vergangenheit. Aber ihre Folgen beschäftigen Behörden und Betriebe noch immer. Grund sind die Härtefallhilfen, welche Bund und Kantone den betroffenen Unternehmen ausbezahlt haben. Und unter bestimmten Voraussetzungen zurückfordern, obwohl sie als à fonds perdu deklariert waren.

Unsere Zeitung berichtete bereits im Juli 2021 darüber. Zusammengefasst müssen Unternehmen, die im selben Jahr einen steuerbaren Jahresgewinn erzielen, in dem sie einen À-fonds-perdu-Beitrag erhalten haben, diesen Gewinn bis maximal in der Höhe der staatlichen Hilfe zurückzahlen. Diese Praxis führte vor allem in der Hotellerie und Gastronomie zu grossem Protest. Diese Branchen waren von den behördlich verordneten Schliessungen und weiteren Massnahmen zur Bekämpfung von Corona besonders betroffen. Als Reaktion holte Gastro Luzern ein Rechtsgutachten ein, das Mitgliedern helfen soll, wenn sie sich gegen die Verfügungen wehren. Jetzt hat auch der Kanton Luzern ein Rechtsgutachten eingeholt.

Gutachten ist 109 Seiten dick

Anders als dem Gastroverband, der die grundsätzliche Rückzahlungspflicht ursprünglich nichtrückzahlbarer Beiträge infrage stellt, geht es dem Kanton Luzern um «verschiedene rechtliche Unklarheiten in Bezug auf die Berechnung der Rückforderungen», wie es in einer Mitteilung heisst. So geht der vom Kanton beauftragte Rechtsexperte und ehemalige Bundesrichter Hansjörg Seiler in seinem 109-seitigen Gutachten 20 konkreten Fragen nach, die ihm der Kanton gestellt hat.

Das Rechtsgutachten konkretisiert Detailfragen, die sich im Rahmen des Rückforderungsprozesses ergaben, erklärt Marc Wagner, Fachverantwortlicher für die langfristige Bewirtschaftung von Härtefällen bei der kantonalen Dienststelle Raum und Wirtschaft. «Es war immer Ziel der Härtefallhilfe, Konkurse zu vermeiden. Gleichzeitig hat die öffentliche Hand auch den Auftrag, haushälterisch mit Steuergeldern umzugehen.» Wegen des Rechtsgutachtens passt der Kanton Luzern jetzt seine Praxis in einzelnen Punkten an.

Rückerstattung «nicht mehr automatisch»

Zum Beispiel führt eine Geschäftsaufgabe oder eine Fusion nicht mehr automatisch zu einer vollständigen Rückerstattung der gewährten Härtefallunterstützung. Die Formulierung «nicht mehr automatisch» berücksichtigt laut Wagner Einzelfälle. So müssen Geschäftsinhaber, die ihr Restaurant aufgegeben haben, daraus aber keinen Profit erzielt haben, im Grundsatz nicht mit einer Gewinnrückforderung rechnen. Und: Wenn Unternehmen, die mit Härtefallgeldern unterstützt wurden, Dritten ein an sich unzulässiges Darlehen gewährt haben, das sie aber inzwischen zurückbezahlt haben, kann dies bei der Rückforderung von Härtefallgeldern je nach Umständen berücksichtigt werden. «Wichtig ist in jedem Fall, dass Härtefallgelder in den unterstützten Unternehmen verbleiben.»

Die Anpassungen der Praxis gelten nicht rückwirkend. Betriebe, deren Verfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen ist, können also nicht auf die Anpassungen zurückkommen, wie Marc Wagner ausführt. Für Unternehmen, die im Rückforderungsprozess sind, gebe es genügend Möglichkeiten, sich einzubringen: «Wir verschicken zuerst eine Vorinformation, in der wir die Berechnung der Gewinnrückführung aufzeigen. In einem zweiten Schritt kommt die Verfügung, die angefochten werden kann.»

«Diverse Aussagen widersprüchlich»

Bei Gastro Luzern kommt das Rechtsgutachten des Kantons nicht gut an. Es bringt laut Co-Präsidentin Sandra Zettel in den zentralen Fragen keine Klärung: «Unsere Juristen stellen fest, dass diverse Aussagen im Gutachten des Kantons widersprüchlich sind. Daher bestehen weiterhin rechtliche Unklarheiten.» Trotzdem betonen Kanton und Gastro-Verband gleichermassen, dass sie den gegenseitigen Austausch schätzen. Auch beteuern beide Seiten ihren Willen, langwierige und komplizierte Gerichtsverfahren vermeiden zu können. Wie gut das gelingt, werden die kommenden Monate zeigen.

Die bedingte Gewinnrückforderung ist im Frühjahr dieses Jahres angelaufen, wie der Kanton mitteilt. Knapp 550 Fälle wurden abgeschlossen, indem entweder Rückzahlungen erfolgten oder keine solche Rückzahlung erforderlich ist. Bei rund 40 Unternehmen dürften keine Rückforderungen mehr möglich sein, weil sich diese in Liquidation befinden. Über 200 Fälle sind derzeit in Bearbeitung und bei rund 650 Firmen muss der Kanton noch prüfen, ob sie Beiträge zurückzahlen müssen.