Recycling Lukratives Geschäft: Real organisiert Sammlung und Verwertung von Textilien neu Die Sammlung und Verwertung von Textilien im Verbandsgebiet von Real erfolgt heute uneinheitlich und ohne klare Auftragsverhältnisse. Der Gemeindeverband organisiert deshalb die Sammlung und Verwertung von Textilien neu.

Pro Jahr werden im Verbandsgebiet von Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (Real), welches 22 Gemeinden umfasst, rund 1500 Tonnen Textilien gesammelt. Das ist ein attraktives Geschäft. Wie aus der Statistik des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit hervorgeht, wurden im Jahr 2021 aus der Schweiz rund 67’000 Tonnen Textilien für 47 Millionen Franken exportiert.

Wie Real in einer Mitteilung schreibt, buhlen deshalb verschiedene Unternehmen um die Textilsammlung in der Region. Die Sammlung und Verwertung von Textilien erfolge heute uneinheitlich und ohne klare Auftragsverhältnisse. Drittunternehmen stellen nach eigenem Ermessen Sammelcontainer auf und verwerten die Textilien. Gemäss den Unternehmen verkaufen sie diese Kleider in ihren Second-Hand-Läden im In- und Ausland, produzieren Putzlappen oder Wärmeisolationen für Gebäude.

Real will Transparenz

Laut Real wurde in diversen Gerichtsentscheiden entschieden, dass es Dritten nicht erlaubt ist, diese Dienstleistungen ohne Genehmigung des verantwortlichen Abfallverbandes zu erbringen – in diesem Fall Real. Deshalb beabsichtige Real in Absprache mit den Gemeinden eine koordinierte, ökologisch sinnvolle und rechtlich korrekte Vergabe sowie Organisation der Sammlung, Beförderung, Lagerung und Verwertung von Textilien sicherzustellen.

Im August werde Real nun eine öffentliche Ausschreibung hierfür publizieren. In der Ausschreibung werde darauf Wert gelegt, dass die Sammlung und die Verwertung ökonomisch und ökologisch optimiert sein soll. Zudem solle die Verwertung sowie die allfällige Entsorgung der Textilien transparent und nachvollziehbar aufgezeigt werden. (sfr)