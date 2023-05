Pegel des Vierwaldstättersee liegt einen Zentimeter unterhalb der Gefahrenstufe Gelb

Der Wasserstand des Vierwaldstättersees ist am Freitagmorgen minim gesunken. Quelle: Bundesamt für Umwelt

Ist der Pegel des Vierwaldstättersee im Bereich zwischen 434 Metern und 434.25 Metern über Meer, gilt Gefahrenstufe Gelb in Sachen Hochwasser. Nachdem der Wasserstand am Donnerstag in diesem Bereich lag, ist er am Freitagmorgen nun ganz knapp unterhalb dieser Grenze und liegt bei 433.99 Metern über Meer. Dies, nachdem in der Stadt Luzern das Reusswehr zu grossen Teilen geöffnet wurde, damit Wasser aus dem See abfliessen kann. Dies wiederum führt dazu, dass nun die Reuss sehr viel Wasser führt. (mme)