Regierungsratswahlen Luzern Christa Wenger wird nicht mehr antreten – Grüne unterstützen im zweiten Wahlgang Ylfete Fanaj und Chiara Peyer Christa Wenger hat ihren Rückzug für den zweiten Wahlgang angekündigt. Die Grünen sprechen sich einstimmig für die SP-Kandidatin Ylfete Fanaj und die Junge Grüne Chiara Peyer aus.

Die Grünen unterstützen Chiara Peyer und Ylfete Fanaj für den zweiten Wahlgang. Bild: Fabienne Mühlemann (Luzern, 5. 4. 2023)

Christa Wenger (Grüne) stellt sich für den zweiten Wahlgang der Luzerner Regierungsratswahlen nicht mehr zur Verfügung. An der ausserordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwochabend hat sie ihren Rückzug bekannt gegeben. «Wir haben nun die Möglichkeit für einen linken und solidarischen Sitz. Es wäre ungeschickt, diesen zu gefährden», sagte Wenger. Nochmals ins Rennen steigt dafür die Junge Grüne Chiara Peyer. Die Grünen unterstützen sie sowie SP-Kandidatin Ylfete Fanaj, die an der Versammlung ebenfalls anwesend war.

