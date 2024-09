Region Luzern Busfahren in Luzern braucht viel Geduld: Das sagt der VBL-Chef zum Pünktlichkeitsproblem Die jüngste «Qualitätsmessung im regionalen Personenverkehr» verbannt die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) auf die letzten Plätze – zumindest wenn es um Pünktlichkeit geht. CEO Laurent Roux will das Problem «nicht schönreden» und möchte einen grossen Wurf statt «Pflästerlipolitik».

Die Seebrücke in Luzern ist für den ÖV eines der Nadelöhre. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. 9. 2023)

Die Busse der VBL sind unpünktlich. Das wissen Kundinnen und Kunden aus leidvoller Erfahrung. Nun zeigt die jährlich vom Bundesamt für Verkehr (BAV) in Auftrag gegebene «Qualitätsmessung im regionalen Personenverkehr»: Die Situation hat sich in jüngster Vergangenheit sogar noch verschlechtert.

Aktuell kommen die VBL im Bereich Pünktlichkeit auf einen Wert von 82,15 Punkten (von maximal 100) und liegen damit bei insgesamt 77 untersuchten Busbetrieben auf dem unrühmlichen 67. Rang. Zum Vergleich: Die Auto AG Rothenburg kommt auf 86,91 Punkte (60. Rang), die Verkehrsbetriebe Zürich weisen einen Wert von 90,76 (47. Rang) aus, während die Zugerland Verkehrsbetriebe sogar 94,25 Punkte (13. Rang) erreichen. Am pünktlichsten unterwegs sind Transportunternehmen im ländlichen Raum, etwa in Frutigen-Adelboden oder in Appenzell.

Streng genommen gilt das Resultat nur für den Regionalverkehr der VBL, zu dem die Linie 22 (Ebikon–Buchrain–Gisikon) und die Hälfte der Linie 1 (Obernau–Bahnhof Luzern) gehören. Denn nur auf diesen zwei Kursen wurden die effektiven Zeiten mit den Sollzeiten gemäss Fahrplan abgeglichen.

VBL-CEO Laurent Roux. Bild: Eveline Beerkircher

Doch VBL-CEO Laurent Roux will «nichts schönreden». Er ist sich bewusst, dass das Pünktlichkeitsproblem auch auf vielen der nicht untersuchten VBL-Linien besteht. «Wir bedauern das sehr, zumal wir wissen, dass in unserem Geschäft Zuverlässigkeit und im Speziellen Pünktlichkeit zentral sind.» Erst recht, wenn man den sogenannten Modal Split verändern, also mehr Menschen zum Umsteigen auf ÖV bewegen wolle. Die VBL liefen Gefahr, in einen Teufelskreis zu geraten: Wenn wegen mangelnder Pünktlichkeit Kundinnen und Kunden vom Bus zum Auto wechseln, werden die Verkehrsprobleme im Stadtzentrum grösser und die Pünktlichkeit der Busse nimmt noch mehr ab.

Für die VBL-Mitarbeitenden wiederum bedeuteten häufige Verspätungen Mehrbelastung und Stress – etwa dann, wenn am Endpunkt einer Linie kaum mehr Zeit bleibe, einen Schluck zu trinken oder aufs WC zu gehen. Häufig fühlten sich die Chauffeurinnen und Chauffeure überdies mitverantwortlich für eine Situation, die sie rein gar nicht beeinflussen könnten. Schwierig sei all dies nicht zuletzt mit Blick auf den Fachkräftemangel.

Der innerstädtische Strassenraum ist begrenzt. Das ist zwar eine Binsenwahrheit. Doch zeigt sich das Problem von zu vielen Verkehrsträgern auf zu knappem Raum in der Stadt Luzern besonders deutlich. Neuralgische Punkte sind für Laurent Roux etwa die Seebrücke, die Haldenstrasse, die Zürichstrasse samt Schlossberg oder ganz aktuell das Ränggloch wegen der Sperrung. Für ihn ist klar: «Die Luzerner Verkehrsinfrastruktur ist überlastet.» Zu Engpässen komme es unterdessen an jedem Wochentag – in der Tendenz sei es nach der Pandemie noch schlimmer geworden als zuvor. Und wehe, es ereigne sich irgendwo in der Stadt oder auf der Autobahn ein Unfall: Dann breche das System innert kürzester Zeit vollständig zusammen.

Was also tun? Leider habe die VBL nur begrenzte Hebel, um die Situation zu verbessern, sagt Daniel Walker, Leiter Angebots- und Unternehmensentwicklung. Einer dieser Hebel sei die VBL-Leitstelle, die zu Stosszeiten mit drei Personen besetzt sei: «Wenn der Fahrplan nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, versuchen wir, den Kundinnen und Kunden wenigstens einen Takt anzubieten, indem wir Busse frühzeitig wenden. So können wir verhindern, dass drei Fahrzeuge der gleichen Linie direkt hintereinanderfahren.»

Im Übrigen suchten die VBL in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund VVL, dem Kanton und der Stadt kontinuierlich nach Verbesserungsmöglichkeiten. Diese Zusammenarbeit ist in der Wahrnehmung von Laurent Roux sehr gut. Er widerspricht auch explizit der These, wonach der Kanton die VBL derzeit wegen der Subventionsaffäre abstrafe.

Dennoch macht der CEO keinen Hehl daraus, dass die Summe aller aktuellen Massnahmen für ihn nicht viel mehr ist als «Pflästerlipolitik». Die eingeführten Dosierampeln etwa hätten zwar durchaus einen gewissen Effekt. Auch sei es sinnvoll, laufend zu überprüfen, wo noch Optimierungen möglich seien. Doch das generelle Problem sei so nicht zu lösen. Manchmal erweise sich ein für die VBL vermeintlich guter Schritt sogar als kontraproduktiv, sagt Roux und macht ein Beispiel: «Verkehrsexperten hatten geprüft, die Busspur vom Löwenplatz Richtung See zu verlängern. Berechnungen haben aber ergeben, dass dies den Rückstau auf der Zürichstrasse vergrössern würde.» Und in diesem stünden dann eben auch die Busse.

Für den VBL-CEO ist darum klar: «Es braucht einen grösseren Wurf.» Das könne die konsequente Bevorzugung des ÖV oder eine Beschränkung des Transitverkehrs durch das Luzerner Stadtzentrum sein. «Wir werden wohl nicht um regulatorische Massnahmen herumkommen, also etwa um Mobility Pricing oder eine sogenannte City Toll.» Laurent Roux ist sich bewusst, «dass solche Massnahmen politisch nicht attraktiv zu verkaufen sind. Die Lösungen könnten aber sehr wohl attraktiv und nachhaltig sein», glaubt er.

Gibt es für Laurent Roux auch eine andere Option? «Ja, für mich wäre es auch in Ordnung, wenn die Politik entscheidet, dass wir alles so lassen, wie es ist, und mit der aktuellen Situation leben.» Dann müsse man allerdings auch Gesetze ändern. Und Aufträge: namentlich jenen, dass der Anteil der ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer steigen soll.