Region Luzern West 22 Gemeinden wollen ihr Glasfasernetz ausbauen Im Kanton Luzern tun sich rund ein Viertel aller Gemeinden zusammen, um ihre Bevölkerung mit schnellerem Internet zu versorgen. Eine Ständerätin und ein Nationalrat zeigen sich beeindruckt.

«Den Computer aufstarten, einen Kaffee rauslassen – und dann warten», beschreibt der Landwirt Beat Huber aus Luthern seine Situation. «Wegen der schlechten Internetverbindung ist die Arbeit ein enormer Aufwand», erklärt er. Ähnlich geht es der Lehrerin Silvia Welti. Sie konnte während des Lockdowns im Fernunterricht nicht auf die Schuldatenbank zugreifen und musste daher jeden Tag in die Schule fahren.

An einer Infoveranstaltung des regionalen Entwicklungsträgers Luzern West, die am Donnerstagnachmittag in Luthern stattfand, wurden noch weitere Beispiele von Personen mit einer schlechten Internetverbindung genannt. Sie brauchen im Homeoffice, bei der Arbeit, im Studium oder in der Freizeit bei einer Surfgeschwindigkeit von 1-5 Mbit/s äusserst viel Geduld. Meist liegen die Häuser der Betroffenen ausserhalb der Bauzone – also dort, wo ein Glasfaserausbau häufig keine Priorität hat.

Der Infoanlass fand auf dem Hof der Familie Huber statt. Bild: Fabienne Mühlemann (Luthern, 19. Mai 2022)

Projekt in der Phase der Evaluation

Geht nicht, findet Region Luzern West. Darum lancierte der Entwicklungsträger 2020 das Projekt «Wege zur Hochbreitbandversorgung» (wir berichteten). Mittlerweile sind weitere Details bekannt. So haben sich unter dem Namen Prioris 22 Gemeinden von den insgesamt 27 aus dem Einzugsgebiet der Region Luzern West zusammengeschlossen. Sie wollen zusammen das Internetproblem lösen, der regionale Entwicklungsträger dient dabei als Anlauf- und Koordinationsstelle. Das Projekt befindet sich derzeit in der Phase der Evaluation. Details in technischer und finanzieller Hinsicht werden erarbeitet.

Diese Gemeinden machen mit Willisau-Wiggertal: Altbüron, Egolzwil, Ettiswil, Fischbach, Grossdietwil, Hergiswil, Menznau, Pfaffnau, Schötz, Ufhusen, Willisau, Zell. Entlebuch: Doppleschwand, Entlebuch, Escholzmatt-Marbach, Flühli, Hasle, Romoos, Schüpfheim. Rottal: Ruswil, Werthenstein, Wolhusen.

Die Gemeinden haben sich ihrerseits noch zu nichts verbindlich verpflichtet. Das Ziel sei aber, dass sie «bis 2023 genügend Infos haben, um sie der Bevölkerung vorzustellen und allenfalls über einen Glasfaserausbau abstimmen zu lassen», sagte Franzsepp Erni, Gemeindepräsident von Ruswil und Präsident des Steuerungsausschusses Prioris. Bezüglich Kosten sei noch nichts spruchreif.

Doch warum ist es Aufgabe der Kommune, den Glasfaserausbau voranzutreiben und zu finanzieren? Die Swisscom mache hier schlicht zu wenig, das Thema werde auf die lange Bank geschoben, sagte Erni. Ein Ausbau ausserhalb der Bauzone sei für das Unternehmen teuer und aufwendig. «Daher haben wir Eigeninitiative ergriffen, denn wir brauchen jetzt besseres Internet.»

«Stadt-Land-Graben verhindern»

Der Geschäftsführer von Region Luzern West, Guido Roos, wies dabei auch auf den Vorschlag des Bundesrats hin, bis 2024 die Grundversorgungskonzession der Swisscom so anzupassen, dass der Konzern künftig überall eine Versorgung mit schnellem Internet sicherstellen muss (wir berichteten). Roos sprach von «einem organisierten Flickenteppich, viel Administration und Bürokratie». Das sei volkswirtschaftlich nicht sinnvoll.

«Glasfaser hat darum eine sehr grosse Bedeutung für die Region. Wir wollen einen Stadt-Land-Graben verhindern. Wir machen das für die Menschen hier.»

Das Interesse am Anlass war gross. Gemeinderäte – teils auch ausserkantonale –, Kantonsräte und sogar Nationalrat Franz Grüter (SVP) und Ständerätin Andrea Gmür (Mitte) fanden den Weg nach Luthern. Der Ort wurde nicht zufällig gewählt. Luthern ist die Pionierin unter den Gemeinden: Es baut bekanntermassen seit 2020 in Eigenregie ein Glasfasernetz auf dem gesamten Gemeindegebiet.

Ein Arbeiter montiert Glasfaserkabel für den Internetanschluss von Privathaushalten. Bild: Carlo Reguzzi / Keystone

Mittlerweile ist Halbzeit: 50 von rund 100 Kilometer Leitungen sind verbaut, 320 von 630 Anschlüssen wurden realisiert. Das Fazit von Gemeindepräsident Alois Huber: «Es hat sich gezeigt, dass aus einem Standortnachteil durch das Glasfasernetz ein Vorteil herauszuholen ist, und dies emissions- und strahlungsfrei, ohne Antenne.»

Schliesslich wandten sich auch Franz Grüter und Andrea Gmür an die Anwesenden. Sie zeigten sich beeindruckt und gratulierten zu dem Engagement für das Projekt. Gmür, die in der Stadt Luzern wohnt, wies darauf hin, dass dort auch nicht immer alles reibungslos funktioniere und stellte Fragen zu den Kosten. Grüter bot seine Unterstützung an: «Wir sind bereit, euch in Bern mit Vorstössen parallel zu helfen.»