Reiden Auto brannte auf Autobahn vollständig aus – es kam zu Stau im Morgenverkehr Auf der Autobahn A2 hat am Montagmorgen ein Fahrzeug gebrannt. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen und bis zu einer Stunde Stau im Morgenverkehr.

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden auf der Höhe der Ausfahrt Reiden einen Leistungsverlust festgestellt. Wie die Luzerner Polizei schreibt, stellte er das Auto daraufhin auf den Pannenstreifen – wenig später stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Ein Autobrand ereignete sich am Montagmorgen auf der Autobahn A2. Bild: Luzerner Polizei

Die Brandursache ist noch unbekannt und wird derzeit von Brandermittlern der Luzerner Polizei abgeklärt. Gelöscht wurde der Brand durch die Feuerwehr Zofingen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, am Strassenbelag ein Schaden in der Höhe von rund 10’000 Franken.

Das Auto brannte komplett aus. Bild: Luzerner Polizei

Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn A2 in Richtung Süden kurzzeitig komplett gesperrt werden – es kam zu Stau im Morgenverkehr. (fmü)