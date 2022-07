Reiden Auto knallt mit Quad zusammen – eine Person verletzt Auf der Pfaffnauerstrasse in Reiden kollidierte am Mittwochnachmittag ein Auto mit einem Quad. Der Quad-Fahrer wurde mit unbekannten Verletzungen in ein Spital geliefert.

Der Quad knallte mit einem Auto zusammen und wurde von der Strasse geschleudert. Bild: pd

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, um 15:30 Uhr fuhr ein Auto in Reiden von einem Feldweg her in Richtung Pfaffnauerstrasse. Dort wollte der Fahrer nach links in die Pfaffnauerstrasse einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein Quad-Fahrer von der Autobahn herkommend auf besagter Strasse in Richtung Pfaffnau, wie die Polizei mitteilt.

Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander, worauf der Quad auf die gegenüberliegende Strassenseite geschleudert wurde und auf der linken Seite ausserhalb der Strasse zum Stillstand kam. Der Quad-Fahrer wurde beim Unfall verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 40’000 Franken. (sfr)