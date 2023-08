Reiden Bei einem Scheunenbrand sind 400 Ferkel gestorben – jetzt ist die Brandursache geklärt Der Scheunenbrand in Reiden am 27. Juli 2023 ist beim Pressen von Heuballen ausgelöst worden. Innert kürzester Zeit griff das Feuer auf die Scheune über, welche komplett zerstört wurde.

Die Scheune in Richenthal wurde beim Brand komplett zerstört. Bild: BRK News

Weniger als eine Woche nach dem verheerenden Scheunenbrand in Reiden ist die Ursache geklärt: Beim Pressen von Heuballen geriet loses Heu im Bereich der Auspuffanlage des Traktors in Brand. Dadurch fing das Fahrzeug Feuer, teilt die Luzerner Polizei mit. Innert kürzester Zeit griffen die Flammen auf die Scheune über und zerstörten diese komplett.

Der Brand in Richenthal ist am 27. Juli 2023 kurz nach 10.15 Uhr ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt, als sie versuchte, die Tiere in Sicherheit zu bringen. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Beim Brand kamen zirka 400 Ferkel und drei Ziegen ums Leben. (cgl)