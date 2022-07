Reiden Betroffene wehren sich gegen Hochwasserschutzprojekt – Petition soll Druck machen Langnau und Richenthal müssen dringend vor Hochwasser geschützt werden, das haben die letztjährigen Überschwemmungen gezeigt. Das geplante Projekt kommt bei den Betroffenen aber schlecht an.

Land unter, hiess es vor einem Jahr in Langnau und Richenthal. Die beiden Reider Ortsteile wurden von Überschwemmungen stark getroffen. Nicht erst seit damals ist klar: Beim Hochwasserschutz muss etwas passieren. Über das Wie sind sich die Betroffenen vor Ort und der Kanton allerdings uneinig. Letzterer möchte im höher gelegenen Richenthal die Gerinne ausbauen und weiter unten in Langnau eine Flutmulde erstellen.

So sah es vor rund einem Jahr in Langnau bei Reiden aus. Bild: Leserreporter

Das lehnen die Direktbetroffenen aber ab. Sie fordern stattdessen mehrere Rückhaltebecken im Ortsteil Richenthal. Um ihre Kräfte zu bündeln, haben sich etwa ein Dutzend Grundstückbesitzer aus Langnau und Richenthal zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat die IG am Donnerstag vor dem Regierungsgebäude in Luzern eine Petition überreicht. Rund 430 Personen haben die Bittschrift unterschrieben.

Franz Joller, Landwirt in Richenthal, ist IG-Mitglied und zudem Präsident des Bäuerinnen- und Bauernvereins Wiggertal. Der Hochwasserschutz sei seit Jahrzehnten ein Thema. Das vom Kanton geplante Vorhaben bringe in seinen Augen nichts, es sei mehr ein Renaturierungs- als ein Hochwasserschutzprojekt. «Man muss das Wasser und Geschiebe bereits in Richenthal aufhalten und deshalb dort Rückhaltebecken bauen, dann wäre das Problem gelöst.» Der Kanton erachte aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis als zu teuer.

Auch Richenthal ist immer wieder von Hochwasser betroffen, hier im Sommer 2021. Bild: Leserreporter

Geplant ist laut Joller ab dem Dorfausgang Richenthal ein Entlastungskanal und ausserhalb von Langnau eine Flutmulde. «Bei einem Hochwasserereignis würde dort schönstes Ackerland überflutet», ärgert sich Joller. Michael Zurfluh, ebenfalls Landwirt in Richenthal, ergänzt, Reiden habe bereits für den Autobahn-Wildtierübergang bestes Landwirtschaftsland opfern müssen und nun auch noch für das geplante Kompetenzzentrum der Firma Swisspor, das aktuell in Reiden zu reden gibt.

Franz Joller. Bild: Luzerner Zeitung/rbi

An einem runden Tisch im Februar seien die Betroffenen letztmals informiert worden, sagt Franz Joller. «Die Kantonsverantwortlichen sagten, dass sie wieder auf uns zukommen. Doch es ist nichts gegangen, wir sind sehr enttäuscht.» Mit der Petition wolle man nun Druck machen, «damit man uns ernst nimmt.»

Schutzprojekt liegt aktuell auf Eis

Laut Urs Zehnder, Leiter Abteilung Naturgefahren, liess der Kanton Luzern in der Vergangenheit ein Vorprojekt ausarbeiten. «Dabei wurden mögliche Massnahmen wie der Ausbau von Kapazitäten sowie Rückhalten oder Umleiten von Wassermassen ausführlich untersucht.» Als Bestvariante habe sich der Ausbau der Gerinne im Ortsteil Richenthal und eine Flutmulde zur direkten Ableitung von Wassermassen oberhalb Langnau in die Wigger erwiesen. Das Projekt sei aber bis anhin nicht weiter vorangetrieben worden, «da Betroffene in Richenthal und Langnau eine Variante mit Hochwasserrückhaltebecken umgesetzt haben wollen».

Pikant: Laut Zehnder hätten mit dem Projekt des Kantons Hochwasserabflüsse, wie sie letztes Jahr aufgetreten sind, im Siedlungsgebiet «schadlos abgeführt werden können». Und mit der Variante Rückhaltebecken? Zehnder:

«Auf Wunsch der Betroffenen von Richenthal wird zurzeit untersucht, wie das letztjährige Ereignis verlaufen wäre, wenn gemäss Vorstellung der Petitionäre mehrere serielle Rückhaltebecken errichtet worden wären.»

Die Vorteile der Variante des Kantons sind laut Zehnder, dass das System im Überlastfall robust reagiere, der Landbedarf geringer sei, da die Flutmulde weiterhin bewirtschaftet werden könne, und es kostengünstiger sei.

Die geplanten Projekte in Reiden kosten 22 Millionen Franken

Letzteres bezweifelt Franz Joller. «Als der Kanton das Projekt mit Flutmulde vor einigen Jahren bereits einmal vorgestellt hat, war die Rede von 20 Millionen Franken. Jetzt soll es nur noch rund die Hälfte kosten», so Joller. Die Differenz habe man ihm nicht schlüssig erklären können. Dazu sagt Urs Zehnder, es gebe in der Gemeinde Reiden zwei Hochwasserschutzprojekte: Bei jenem westlich der Wigger, in Richenthal und Langnau, gehe man von 12 Millionen Franken aus, bei jenem östlich in Reiden von rund 10 Millionen.

Franz Joller bemängelt weiter, noch habe der Kanton nicht alle Schäden der letztjährigen Hochwasser-Ereignisse behoben. Zwar seien im Mai die Bäche «notdürftig» zurechtgemacht worden. «Mindestens drei Brücken sind aber noch nicht saniert, zwei davon sind aktuell unpassierbar.» Laut Urs Zehnder sind die besagten Brücken durch die Eigentümerinnen und -eigentümer zu sanieren. Joller widerspricht: Auch die öffentliche Hand müsse sich an den Kosten beteiligen, wenn ein öffentliches Durchfahrtsrecht bestehe.