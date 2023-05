Reiden Der Präsident scheidet aus der Controllingkommission – Wanderung in Richtenthal

Der Präsident der Controllingkommission, Josef Stocker, scheidet vorzeitig aus seinem Amt, da er seinen Wohnsitz in eine andere Gemeinde verlegt hat. Das teilt die Gemeinde Reiden mit. Sein Rücktritt war eigentlich per Ende Juni geplant. Das Mitglied Markus Müller leitet die Controllingkommission ab sofort ad interim, bis er das Präsidium per 1. Juli 2023 offiziell übernimmt. Nach mehreren Rücktritten und Ersatzwahlen führt die Controllingkommission ihre Arbeit im Juli in neuer Zusammensetzung fort.

Am 6. und 7. Mai findet in Richenthal von 9 bis 13 Uhr ein «Weltwandertag» statt. Es gibt markierte Strecken über 5, 10 und 20 Kilometer, teilen die Verantwortlichen mit. Posten mit Verpflegung laden zum Austausch ein. Das Startgeld beläuft sich auf 3 Franken, für Kinder ist der Anlass gratis. (chm)