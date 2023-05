Reiden Josua Müller wird Verwaltungsrat der Badi Reiden AG

Gemeindepräsident Josua Müller wird Verwaltungsrat der Badi Reiden AG. Wie es in einer Mitteilung heisst, hat sich die Vertretung eines Gemeinderates im Verwaltungsrat bewährt. Der Gemeinderat will deshalb auch für die nächste Amtszeit daran festhalten und als 100-prozentige Besitzerin den Verwaltungsrat der Badi unterstützen und hat Müller nominiert. Die Generalversammlung und somit die Neuwahlen des Verwaltungsrats der Badi Reiden AG findet am 16. Juni statt. Die Suche nach weiteren Kandidatinnen und Kandidaten ist im Gang. (chm)