Reiden Kollision zwischen zwei Autos: Eine Person leicht verletzt Am Ende der Autobahnausfahrt ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt.

Bei den Fahrzeugen entstand Sachschaden Bild: PD

In Reiden kam es am Dienstag um 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten auf der Einmündung der Autobahnausfahrt in die Pfaffnauerstrasse zwei Autos. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 45'000 Franken. (ch)