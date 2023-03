Reiden Komiker am Jahreskonzert – Kommission komplett

Am Jahreskonzert der Brass Band MG Reiden am 1. April wird Comedian Fabian Unteregger durch den Abend führen. «Diese ungewöhnliche Kombination regt zum Mitwippen und zum Mitlachen an», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Die Brass Band MG Reiden wird klassische und moderne Stücke vortragen. Das Konzert findet in der Johanniterhalle statt.

Kommission komplett

Thomas Baumann (parteilos) aus Reiden wurde in stiller Wahl als Mitglied der Controllingkommission gewählt. Er tritt sein neues Amt am 1. Juli an, zusammen mit den im Januar gewählten Mitgliedern Emmanuel Schärli (Mitte) und Stefan Waltisperg (parteilos) sowie dem neu gewählten Präsidenten Markus Müller (FDP). Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die Zurückgetretenen im Amt. (chm)