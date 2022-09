Reiden Mit fast zwei Promille auf dem E-Scooter unterwegs: 56-Jähriger fährt Fussgänger an und stürzt Auf der Bahnhofstrasse in Reiden prallte am Montag ein E-Scooter-Fahrer gegen einen Fussgänger. Dabei verletzte sich der Fahrer – er musste ins Spital gebracht werden.

Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut fuhr ein 56-Jähriger am Montagnachmittag auf der Bahnhofstrasse in Reiden gegen einen Fussgänger und stürzte, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Er wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Fussgänger blieb unverletzt. Der E-Scooter-Fahrer musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen und wird an die Staatsanwaltschaft verzeigt. (tos)