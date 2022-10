Reiden Nach Kollision auf der A2: Lenker fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern – Polizei sucht Zeugen Am Montagmorgen kam es auf der Autobahn A2 in Reiden zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Die Polizei sucht den unbekannten Lenker eines hellen Personenwagens.

Am Montagmorgen, kurz nach 5.40 Uhr, fuhr ein Lenker mit dem Auto auf der Autobahn A2 bei Reiden in Richtung Süden. Als vor einer Baustelle ein unbekannter Autofahrer mit einem hellen Fahrzeug vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Das Auto auf dem rechten Streifen wurde nach rechts abgewiesen, fuhr über eine Wiese und kam in den Gebüschen zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Das Auto landete im Gebüsch. Bild: Luzerner Polizei

Der unbekannte Fahrzeuglenker mit dem hellen Auto sei danach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, so die Polizei weiter. Sein Fahrzeug dürfte auf der rechten Seite einen Schaden aufweisen, zudem müssten die rechten Felgen beschädigt worden sein.

Die Polizei sucht den unbekannten Fahrzeuglenker oder Personen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten hellen Auto machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 041 248 81 17 zu melden. (tos)