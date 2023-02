Reiden Teilrevision der Ortsplanung genehmigt – Bericht über Überwachung

Die Luzerner Regierung hat die Teilrevision der Ortsplanung der Gemeinde Reiden im Gebiet Lupfen genehmigt. Diese wurde von den Stimmberechtigten Mitte September beschlossen. Die Änderung beinhaltet die Festlegung der Sonderbauzone Lupfen und angrenzend die Ausscheidung einer Naturschutzzone.

Die Gemeinde Reiden hat ihren jährlichen Bericht zur Videoüberwachung veröffentlicht. Demnach sind insgesamt 40 Kameras an sechs Standorten – an Schulanlagen sowie der Johanniterhalle – in Betrieb. 2022 habe es keine Vorkommnisse gegeben, die der Polizei hätten übergeben werden müssen, heisst es im Bericht. Jedoch musste die Videoanlage der ­Johanniterhalle ersetzt werden, was 12000 Franken gekostet habe.

Der Samariterverein Langnau führt am 28. Februar von 17.30 bis 20.30 Uhr im Hotel Sonne in Reiden eine Blutspendeaktion durch. Interessierte können dort ihr Blut spenden. Laut einer Mitteilung kommen vier von fünf Personen einmal im Leben in die Lage, in der sie Fremdblut brauchen. (chm)