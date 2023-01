Reiden Umzonung für das Swisspor-Projekt: Gemeindeinitiative eingereicht Eine Initiative will, dass für die Umzonung beim Swisspor-Projekt in Reiden an der Urne abgestimmt wird. Mehr als doppelt so viele Unterschriften wie nötig wurden für dieses Begehren gesammelt.

926 Reiderinnen und Reider haben die Gemeindeinitiative für eine Urnenabstimmung über die Umzonung beim Swisspor-Projekt in Mehlsecken unterschrieben. Das schreibt der «Willisauer Bote» auf seiner Website. Sie fordern ausserdem eine Änderung der Gemeindeordnung, sodass künftig über Einzonungen beim strategischen Arbeitsgebiet in Mehlsecken an der Urne abgestimmt wird.

Die Unterschriften seien am Dienstagmittag bei der Gemeinde eingereicht worden, die Prüfung steht noch aus. Daher ist die Gemeindeinitiative noch nicht rechtskräftig. Doch es sieht gut aus für das Initiativkomitee, zu welchem unter anderem Kantonsrat Robi Arnold (SVP) gehört: Für das Zustandekommen hätten bereits 430 Unterschriften gereicht.

Und darum gehts: Die Firma Swisspor will in Mehlsecken ein Kompetenzzentrum für die Dämmstoffproduktion bauen. Das 200’000 Quadratmeter grosse Areal ist eines von drei strategischen Arbeitsgebieten (SAG) im Kanton Luzern. Arnold kritisiert unter anderem den hohen Landverschleiss und die Kommunikation von Swisspor und Gemeinde. Mit einer Urnenabstimmung will das Komitee einen breitabgestützten Entscheid erreichen.

So könnte das Kompetenzzentrum für Dämmstoffe im Reider Ortsteil Mehlsecken (rechts der Bildmitte) dereinst aussehen. Visualisierung: Kanton Luzern

Ist die Initiative rechtskräftig, muss zuvor die Anpassung der Gemeindeordnung von der Stimmbevölkerung abgesegnet werden – voraussichtlich an der Gemeindeversammlung vom 24. Mai, wie der «Willisauer Bote» schreibt. Gegenüber der Zeitung sagte Gemeindeschreiber Stefan Weiss, dass die Behörde derzeit einen Gegenvorschlag prüfe, der noch weitergehen soll. Es stehe die Frage im Raum, ob künftig sämtliche Änderungen im Bau- und Zonenreglement und damit jegliche Ein- und Auszonungen an der Urne erfolgen sollen. (fmü)