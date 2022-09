Gemeindenews Reiden: Yvonne Thommen tritt aus Kommission zurück

Die Präsidentin der Bildungskommission in Reiden, Yvonne Thommen (Mitte), tritt per 31. Dezember aus dieser Funktion zurück. Die Ersatzwahl findet am 27. November statt, sofern keine stille Wahl zustande kommt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Yvonne Thommen stand der Bildungskommission während rund zehn Jahren vor. «Mit ihrem Wirken hat sie zu den Stärken und den Qualitäten der Schule Reiden beigetragen», schreibt der Gemeinderat weiter.