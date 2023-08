Reisiswil Selbst gebautes Feuerwerk verletzt ein 4-jähriges Kind schwer In Reisiswil im Oberaargau wurde ein 4-jähriges Kind durch einen pyrotechnischen Gegenstand schwer verletzt. Es musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Gleich auf der anderen Seite der Luzerner Kantonsgrenze kam es am Nationalfeiertag zu einem schweren Unfall: In Reisiswil im Oberaargau wurde ein 4-jähriges Kind durch Pyrotechnika schwer verletzt, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern sowie der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau heisst. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr.

Ursache war ein pyrotechnischer Gegenstand, der eine Drittperson selbst gebaut hatte. Aus noch zu klärenden Gründen explodierte ein kanonenähnliches Abschussrohr, woraufhin das Kind von einem Metallteil getroffen wurde. Laut der Mitteilung musste es von einem Helikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen aufgenommen. (abt)