Rettungseinsatz Unfall mit Lastwagen auf A4 bei Seewen – zwei Rega-Helikopter landen auf Autobahn Auf der A4 bei Seewen zwischen Schwyz und Brunnen hat sich ein Unfall ereignet. Ein Grossaufgebot der Rettungskräfte ist vor Ort.

Die Unfallstelle auf der A4 bei Seewen. Bote der Urschweiz

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Dienstagmorgen nach 10 Uhr zur Autobahn A4 in Seewen aus. Zwei Ambulanzen kamen vor Ort. Es scheint mehr als einen Verletzten zu geben. Um 10.30 Uhr kam auch die Rega auf den Platz, berichtet der Bote der Urschweiz am Dienstagmorgen.

Auf diesem Video ist zu sehen, wie ein Rega-Helikopte bei der Unfallstelle auf der Autobahn A4 bei Seewen landet. Quelle: PilatusToday / Leserreporter

Unmittelbar nach der Einfahrt in Seewen war es zu einer massiven Kollision gekommen. Involviert ist unter anderem ein Fahrzeug des Strassenunterhaltsdiensts. Der Laster steht auf der Überholspur, dem Anschein an muss ein anderer Lastwagen ins Heck gefahren sein. Für die Bergung wurden die Strassenrettungsspezialisten der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz aufgeboten. Offenbar wurde beim mutmasslichen Auffahrunfall eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Es wurde ein Sichtschutz errichtet.

Wegen des laufenden Rettungseinsatzes gibt es zurzeit einen längeren Rückstau in Fahrtrichtung Süd vor der Ausfahrt Schwyz. Man geht davon aus, dass der Autobahn-Abschnitt zwischen Schwyz und Brunnen bis am Nachmittag gesperrt bleibt.

Die Rega landete direkt auf der Autobahn. Bote der Urschweiz

Update folgt