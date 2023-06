Rickenbach Kollision zwischen Motorrad und Auto: Eine Person erheblich verletzt Am Samstag kam es in Rickenbach zu einem Unfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer verletzt und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 9000 Franken. Bild: PD

In Rickenbach fuhr am Samstagnachmittag kurz nach 13.30 Uhr ein 63-jähriger Mann von der Niederwilstrasse her in Richtung Moosstrasse. Er war in einem Auto mit angekoppeltem Sachentransportanhänger unterwegs. Als er die Menzikerstrasse überquerte, kam es zu einer Kollision mit einem Motorradfahrer.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, hat sich der 49-jährige Motorradfahrer dabei erheblich verletzt. Ein Rettungshelikopter hat ihn ins Spital geflogen. Wegen des Unfalls war die Menzikerstrasse zirka zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 9000 Franken. (rad)