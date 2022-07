Rickenbach Rundballenpresse in Vollbrand: Ursache ist noch ungeklärt Am Freitagnachmittag brannte im Kanton Luzern eine Rundballenpresse. Die Maschine erlitt einen Totalschaden.

Quelle: Luzerner Polizei

Kurz vor 15.30 Uhr wurde der Luzerner Polizei am Freitag gemeldet, dass in Rickenbach eine Rundballenpresse in Vollbrand steht. Die Feuerwehr Michelsamt konnte das Feuer löschen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilt.

Der Sachschaden an der Rundballenpresse liege bei rund 130’000 Franken – ein Totalschaden. Die Luzerner Polizei klärt aktuell die Brandursache. Verletzt wurde bei dem Brand gemäss Polizeiangaben niemand. (stg)