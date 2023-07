Schulkonflikt «Wird sie künftig die Herrentoilette benutzen?» Gymilehrer spricht Transjungen weiterhin als Mädchen an – deshalb verliert er seinen Job

An der Kantonsschule Schaffhausen wird aus einer Schülerin ein Schüler. Ein Lehrer spricht ihn aus religiösen Gründen weiterhin mit Mädchennamen an. Wie viel Bibel darf an einer öffentlichen Schule sein? Das Bundesgericht hat die Frage beantwortet.