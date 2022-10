Römerswil Unfall zwischen Auto und Mäher – eine Person leicht verletzt Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Kantonsstrasse in Römerswil ein Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und einem Auto. Eine Person verletzte sich leicht und wird sich bei Bedarf in ärztliche Behandlung begeben.

Kurz vor 2.15 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Mäher von Römerswil her Richtung Rain, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Beim Überqueren der Kantonsstrasse in Römerswil kam es zu einer Kollision mit einem Auto, welches von Hochdorf in Richtung Hildisrieden unterwegs gewesen war.

Bild: Luzerner Polizei

Der Lenker des landwirtschaftlichen Gefährts verletzte sich beim Unfall leicht, so die Polizei weiter. Er werde sich bei Bedarf in ärztliche Behandlung begeben.

Bild: Luzerner Polizei

Der Personenwagen musste abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 10’000 Franken. (dvm)