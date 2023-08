Roggliswil Brigitte Purtschert-Heller tritt zurück

Brigitte Purtschert - Heller. Bild: zvg

Brigitte Purtschert-Heller tritt auf Ende der Legislaturperiode per 31. August 2024 aus dem Gemeinderat von Roggliswil zurück. Wie die Gemeinde mitteilt, will sich Purtschert nach zwölf Jahren als Gemeinderätin beruflich neu orientieren. Sie wurde am 1. September 2012 in den Gemeinderat gewählt und hat seither das Ressort Bildung, Gesundheit und Soziales inne. Die Ersatzwahl erfolgt mit den Neuwahlen der Gemeindebehörden im April 2024. (chm)