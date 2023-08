«Romance Scam» 69-jährige Luzernerin geht Liebesbetrüger auf den Leim – und verliert mehrere zehntausend Euro Eine Luzernerin fiel auf einen Liebesbetrüger herein. Der mutmassliche Betrüger konnte bei einer Geldübergabe festgenommen werden.

Diese Liebe ging ins Geld: Eine 69-Jährige Luzernerin verlor bei einem «Romance Scam» mehrere tausend Euro. Die pensionierte Frau wurde Ende April von einer unbekannten Person übers Internet kontaktiert. Diese täuschte ihr eine Liebesbeziehung vor. Laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei wurde die 69-Jährige dazu gebracht, dem angeblichen Liebhaber mehrfach grössere Geldsummen zu überweisen. Dies nennt sich in der Fachsprache «Romance Scam». Irgendwann begann die Pensionärin an ihrem Verehrer zu zweifeln und informierte die Polizei. Anfang August kam es in der Stadt Luzern schliesslich zu einer Geldübergabe, bei welcher ein Mann festgenommen wurde. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern, Abteilung 4 Spezialdelikte, Fachbereich Cyberkriminalität. (nid)