Root Velofahrer kollidiert mit Ambulanzfahrzeug und wird vom Rettungsdienst ins Spital gefahren Ein 7-jähriger Junge ist mit seinem Velo seitlich mit einem Ambulanzfahrzeug kollidiert. Er verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Der Unfall ereignete sich auf der Schulstrasse, Höhe Einfahrt Wilmatt. Bild Google Maps

Am Mittwoch, ca. 17 Uhr, fuhr ein Ambulanzfahrzeug des Rettungsdienstes auf einer Transportfahrt ohne Sondersignale in Root auf der Schulstrasse in Richtung Kreisverkehrsplatz. Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr gleichzeitig ein 7-jähriger Velofahrer von der Wilmatt in Richtung Schulstrasse. Dabei prallte er seitlich gegen das Ambulanzfahrzeug und verletzte sich leicht. Der Junge wurde durch ein weiteres Team des Rettungsdienstes ins Spital gefahren. Dieses konnte er laut Polizeiangaben am gleichen Abend wieder verlassen. (zim)