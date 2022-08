Rothenburg Kollision auf der A2 verursacht hohen Sachschaden grossen Rückstau Auf der A2 in Rothenburg sind zwei Autos miteinander kollidiert. Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen.

Diese Fahrt auf dem Überholstreifen endete teuer für einen Autofahrer. Er war am Montagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, auf der A2 in Rothenburg Richtung Süden auf der linken Fahrbahn unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Das teilt die Luzerner Polizei mit. Das andere Auto war auf dem Normalstreifen unterwegs. Durch den Unfall gerieten beide Fahrzeuge auf die rechte Seite der Fahrbahn, eines hielt auf dem Pannenstreifen, das andere kam im steilen Strassenbord zum Stillstand.

Ein Auto landete auf dem Pannenstreifen ... Bild: Luzerner Polizei

Beim Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch in Sachschaden in der Höhe von rund 30'000 Franken. Am Montagnachmittag entstand ein grösserer Rückstau aufgrund der Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung.

... das andere im Strassenbord. Bild: Luzerner Polizei

Da der Unfallhergang noch unklar sei, bittet die Luzerner Polizei um Mithilfe. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 041 248 81 17 zu melden. (mha)