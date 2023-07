Rothenburg Schock in der Schulpause: Exhibitionist entblösst sich vor Kindern Beim Schulhaus Hermolingen in Rothenburg hat sich am Dienstag ein Mann ausgezogen. Der Täter ist noch unbekannt, die Polizei ermittelt.

Quelle. Tele1

Schock während der 10-Uhr-Pause: Am Dienstagvormittag hat ein Mann beim Schulhaus Hermolingen in Rothenburg vor den Kindern Hose und Unterhose ausgezogen. Fünf Drittklässlerinnen hätten dies beobachtet und sofort die Pausenaufsicht informiert, welche dann die Polizei alarmierte habe, heisst es auf PilatusToday.

Gemäss der Luzerner Polizei sei die Täterschaft weiterhin unbekannt. Ermittlungen seien in Gange. Die Schulsozialarbeit Rothenburg habe den Vorfall in der Folge mit den verunsicherten Kindern, aber auch mit deren Eltern aufgearbeitet. Letztere seien noch vor Mittag per Mail von der Schulleitung über den Vorfall informiert worden. (tos)