Rückzonungen Escholzmatt-Marbach: Sieben Einsprachen sind noch offen Die Rückzonungen in Escholzmatt-Marbach nehmen mit der Gemeindeversammlung am 20. September einen weiteren wichtigen Schritt.

Die Schrattenfluh in der Biosphäre Entlebuch. Bild: Christian Beutler / Keystone

13 Beschwerden gingen ein, sieben sind noch offen: An der Gemeindeversammlung vom 20. September sollen in Escholzmatt-Marbach die letzten Schritte der Rückzonungen eingeleitet werden. Insgesamt werden in der Entlebucher Gemeinde 1,87 Hektaren Bauzonen umgezont. Davon werden 1,49 Hektaren der Landwirtschafts- oder Verkehrszone zugewiesen, der Rest wird in andere Bauzonen ohne Einwohnerkapazitäten umgezont.

Bereits nach der ersten öffentlichen Auflage gingen neun Einsprachen ein. Die zweite öffentliche Auflage erfolgte von August bis September 2022, vier weitere Einsprachen kamen dazu. Sechs der insgesamt 13 Einsprachen wurden zurückgezogen oder durch Änderungen an der Vorlage erledigt, die restlichen sieben werden am 20. September behandelt.

Unter den Einsprachen fällt besonders die der Pro Natura, des WWF und der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz auf: Diese verlangen noch mehr Rückzonungen. In der Begründung wird erwähnt, die Gemeinde müsse gemäss Vorgabe der Dienstelle Raum und Wirtschaft mindesten 3,2 Hektaren aus- beziehungsweise rückzonen. Die geplante 1,87 Hektaren seien zu wenig. Die Gemeinde rät, die und die restlichen sechs Einsprachen abzuweisen.